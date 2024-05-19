育碧 CEO：将使用 AI 技术开发更有活力、更丰富的游戏

IT之家 5 月 19 日消息，育碧公司首席执行官 Yves Guillemot 近期在财报问答会中确认，公司计划将使用 AI 技术开发更有活力、更丰富的游戏。

他表示，AI 可能会被用于公司部分工作的“自动化”。目前，育碧有两个小组正在研究生成式 AI—— 一个小组负责市场营销、销售、IT、法律等工作，另一组人马则专注于提高游戏质量、让游戏更有“生命力”的工作。“我对我们游戏中的生成式 AI 充满期待，希望它能让我们的游戏更加有趣，人们能够真正获得个性化的体验。”

育碧也在其最新财报中强调，公司将继续投资生成式 AI 等新技术领域，因为这些技术可为玩家带来“开辟新领域”的体验。

据IT之家此前报道，今年 3 月，育碧展示了其巴黎工作室最新的生成式 AI 原型项目 ——NEO NPC，令 NPC 实现以自发的行动和反应进行对话，而非遵循对话树中的设定。该项目应用了英伟达的 Audio2Face 与 Inworld 的 LLM 大语言模型技术。

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