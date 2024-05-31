微软发布 Win11 Canary 26227 预览版更新：改进 Copilot、引入新 Emoji、优化设置应用

IT之家 5 月 31 日消息，微软今天面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Windows 11 Build 26227 预览版更新，并表示未来一段阶段不再为 Canary 频道的预览版发布 SDK。

变化和改进

[Copilot in Windows]

Copilot 现在作为一款应用程序，固定在任务栏上，让其和其它应用一样，支持调整窗口大小、移动和抓取窗口的功能。

微软宣布将取消 Win+C 组合快捷方式，对于带有 Copilot 键的新设备，用户点击该按钮打开 Copilot；而对于没有 Copilot 按键的设备，用户可以使用 WIN +（Copilot 固定在任务栏上的数字位置）来打开 Copilot。

[Emoji]

微软在该预览版中引入一些新的 Emoji，如水平和垂直摇头、凤凰、石灰、棕色蘑菇和断链，从而添加对 Emoji 15 的支持。

Emoji 15.1 的其他变化还包括 Unicode 决定将家族组合恢复为类似符号的形状。Windows 选择保留微软现有的风格，即在家族组合中使用人物。IT之家附上相关图片如下：

微软还支持新的方向性更新，包括行走、下跪、手持拐杖、跑步、手动轮椅和电动轮椅的人 / 男 / 女。现在，用户可以为这些表情符号选择向右或原始的向左方向。

[设置]

微软已开始在 "设置">"账户" 下推出一个新的 "关联设备" 页面，让您可以管理使用 Microsoft 账户登录的 PC 和 Xbox 游戏机。

此设置页面只会显示在 Windows 11 的家庭版和专业版上，并且用户必须使用 Microsoft 账户登录 Windows。

修复

[常规]

修复了一个被认为是导致某些 Insiders 最近发现某些动画出现卡顿（掉帧）的根本原因的问题，尤其是在任务视图中。

修复了一个潜在问题，该问题可能会导致某些应用程序无法在启动时启动，即使它们已在 "设置" 中启用为启动应用程序。它会在任务管理器中显示为暂停，但不会出现在任务栏中。

修复了一个潜在问题，该问题可能会导致弹出窗口要求获得使用位置的权限，而这可能会导致应用程序在没有位置访问权限的情况下出现问题。

[窗口]

修复了一个与在 Alt + Tab 中显示标签相关的问题，如果标签数量非常多，该问题可能会导致 explorer.exe 频繁崩溃。

[小部件]

修复了导致 WIN + W 键盘快捷键无法正常打开小工具板的问题。

[其它]

修复了 explorer.exe 崩溃对 live captions 和 voice access 的影响。

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