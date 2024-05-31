微软升级 Win11 Linux 子系统 ：图形化界面设置 CPU 核心、内存等

IT之家 5 月 31 日消息，微软公司今天发布新闻稿，宣布将改进 Windows Subsystem for Linux（WSL），带来全新的设置应用，方便用户在图形界面下配置 WSL 子系统。

WSL 是一项针对开发者的服务，上线初期仅支持命令行，不过微软近年来逐渐完善和扩充 WSL 功能，并为其带来图形用户界面（GUI）。

根据微软支持文档，用户可以在 WSL 设置 GUI 应用程序中更改 CPU 内核数、分配的内存量以及 swap 文件的大小和位置。

而当前用户如果想要调整上述配置，需要编辑 .wslconfig 文件中的文本内容，该设置 GUI 界面上线之后，用户依然可以通过这种方式进行调整。

微软表示设置 GUI 界面之外，未来还会为 WSL 扩充新功能，IT之家附上相关内容如下：

试验性支持网络改进，以及可将 WSL 存储的内存自动恢复到 Windows 的设置

支持从 Windows Dev Home 应用程序管理 WSL 虚拟机 / Linux 发行版

安全性改进，包括支持 Microsoft Defender for Endpoint WSL 2

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