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微软升级 Win11 Linux 子系统 ：图形化界面设置 CPU 核心、内存等

2024/5/31 11:16:26 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 31 日消息，微软公司今天发布新闻稿，宣布将改进 Windows Subsystem for Linux（WSL），带来全新的设置应用，方便用户在图形界面下配置 WSL 子系统。

WSL 是一项针对开发者的服务，上线初期仅支持命令行，不过微软近年来逐渐完善和扩充 WSL 功能，并为其带来图形用户界面（GUI）。

根据微软支持文档，用户可以在 WSL 设置 GUI 应用程序中更改 CPU 内核数、分配的内存量以及 swap 文件的大小和位置。

而当前用户如果想要调整上述配置，需要编辑 .wslconfig 文件中的文本内容，该设置 GUI 界面上线之后，用户依然可以通过这种方式进行调整。

微软表示设置 GUI 界面之外，未来还会为 WSL 扩充新功能，IT之家附上相关内容如下：

  • 试验性支持网络改进，以及可将 WSL 存储的内存自动恢复到 Windows 的设置

  • 支持从 Windows Dev Home 应用程序管理 WSL 虚拟机 / Linux 发行版

  • 安全性改进，包括支持 Microsoft Defender for Endpoint WSL 2

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关键词：Win11微软

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