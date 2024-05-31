微软 Win11 Canary 26227“手机连接”预览版应用新增 AI “建议回复”功能

IT之家 5 月 31 日消息，微软今天面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员发布了 Windows 11 Build 26227 预览版更新，该更新中随附的“手机连接（Phone Link）”预览版应用中新增一项基于 AI 的“建议回复”功能。

据悉，当用户更新至相关版本后，在手机收到新短信时，用户即可在设备中选择快捷短语进行回复，也可以使用基于 AI 生成的内容进行回复。

此外，微软最近还为预览版“手机连接”应用上线 了 OCR 功能，用户可以在应用中打开“照片”子菜单，之后即可选择照片中的文本进行复制，感兴趣的IT之家小伙伴可以点此查看原文获取更多信息。

据官方介绍，“手机连接”是微软官方出品的一款用于连接 Android / iOS 和 Windows 设备的 App。用户目前可以通过这款 App 直接在 Windows PC 上查看手机屏幕画面、相册、发送短信和拨打电话等操作。

▲ 微软 Surface Duo 手机

IT之家查询微软官网了解到，手机端“连接至 Windows”应用预安装在运行 Android 9.0 或更高版本的部分 三星、荣耀、Surface Duo 和 OPPO 设备上，且需要满足以下条件才能正常工作：

运行 Windows 10（2019 年 5 月更新或更高版本）或 Windows 11 的电脑。

电脑的区域设置必须为“中国”。在 Windows 11 上，转到设置 > 时间和语言 > 语言和区域，然后从国家或地区下拉菜单中选择中国。

安装在电脑上的“手机连接”必须是版本 1.21121.231 或更高版本。

运行 Magic UI 6.0.0.112 或更高版本的受支持荣耀机型。

运行应用版本 1.22042.190.0 或更高版本的受支持三星设备。

运行 ColorOS 14 或更高版本和“连接至 Windows”版本 1.23093.0 或更高版本的受支持 OPPO 设备。

将电脑和“手机连接”连接到相同的 Wi-Fi 网络。

运行 OneUI 4.1.1 或更高版本的受支持三星机型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。