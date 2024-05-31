号称“可投影 100 英寸屏幕办公”，“全球首款 AR 笔记本”Spacetop 开启预订售 1700 美元

IT之家 5 月 31 日消息，Sightful 公司去年推出了号称全球首台增强现实（AR）笔记本电脑--Spacetop，号称能够利用 AR 来消除标准笔记本电脑的物理限制，允许用户随身携带，并提供“定制的大型私人虚拟工作空间”，实际上可以看作是一款“无头安卓笔记本”配了一副 AR 眼镜。

官方目前表示，这款笔记本已经可以在他们的官网开启预订，该机配备 8GB RAM，256GB 存储空间，附带的眼镜分辨率为 2560 x 1920，运行基于安卓的 Spacetop OS，售 1700 美元（IT之家备注：当前约 12342 元人民币），将于 10 月发货。

IT之家根据官方描述，在此附上 Spacetop 主要特性如下：

可投影 100 英寸以上的虚拟画布

直观的增强现实：Spacetop 可以像笔记本电脑一样运行。用户无需学习复杂的手势控制，也不需要借助其它外部硬件或软件与非 AR 设备笨拙地集成，可以体验熟悉的办公体验。

无限的数字工作空间：Spacetop 用户随身携带多显示器设置，无论坐在家里的沙发上，在当地咖啡馆吃早餐，还是在越野航班上挤在飞机座位上，都能让你轻松办公。

隐私设计：Spacetop 工作环境（称为 Canvas）和用户的工作对未使用该设备的人完全不可见。

Spacetop 运行开源的 Android 操作系统，应用程序的选择在很大程度上依赖于生产力（基本上是 Office 应用程序）。

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