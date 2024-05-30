谷歌再燃 AR 野心，与增强现实创企 Magic Leap 达成合作协议

IT之家 5 月 30 日消息，据路透社报道，当地时间 5 月 30 日，增强现实（AR）初创公司 Magic Leap 宣布与谷歌同意建立战略技术合作伙伴关系。谷歌发言人证实了这一消息。

声明称，双方的合作将把 Magic Leap 在光学和设备制造方面的专长与谷歌的技术平台结合起来。谷歌是 Magic Leap 的投资者之一，后者的大部分股权由沙特公共投资基金持有。

Magic Leap 以其在 AR 光学和设备研发方面的先驱地位闻名，其主打产品 Magic Leap 2 轻巧便携，同时提供高质量的 AR 体验，旨在改变我们与数字内容的互动方式。而谷歌作为科技巨头，在软件平台方面拥有雄厚的技术储备，并且一直致力于构建互联生态系统。

IT之家注意到，这并不是谷歌第一次涉足 AR 领域。也许很多人还记得谷歌眼镜 (Google Glass)，尽管谷歌在智能眼镜方面的这次尝试褒贬不一，但此次携手 Magic Leap 再次进军 AR 领域表明了他们的决心。这清楚地表明，谷歌正计划利用 Magic Leap 强大的硬件实力和他们自己的软件专业知识，探索 AR 更广阔的可能性。

此次合作对双方都将带来巨大的收益。对于 Magic Leap 来说，与谷歌这样的大型科技公司合作，可以将他们的 AR 技术推向更广阔的市场。对谷歌而言，这是一个在 AR 领域重新定义其地位的机会。

不过，目前 Magic Leap 和谷歌均拒绝透露此次合作是否有望推出消费级 AR 设备。

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