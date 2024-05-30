Framework 13 模块化笔记本更新，换装英特尔酷睿 Ultra 处理器

IT之家 5 月 30 日消息，模块化笔记本企业 Framework 当地时间昨日宣布推出搭载英特尔酷睿 Ultra 第 1 代处理器的新版 Framework 13 笔记本。

新版 Framework 13 笔记本可选英特尔酷睿 Ultra 5 125H、Ultra 7 155H 和 Ultra 7 165H 处理器，至高 32GB DDR5 内存和至高 1TB 固态硬盘，重 1.3kg。

Framework 表示其为这款笔记本重新设计了散热系统，并调整了风扇转速曲线，在保证良好解热效果的同时拥有更低噪音。

新版 Framework 13 笔记本的一大亮点就是其 2880*1920 分辨率的 13.5 英寸防眩光显示屏。

这一显示屏拥有 120Hz 刷新率，支持 VRR 可变刷新率，亮度可达 500 nits，对比度达到 1500:1。

Framework 确认该显示屏的面板原为另一家企业设计，因此该显示屏的边框并非标准矩形，而是圆角矩形。

此外该笔记本搭载了来自豪威的 OV08X 摄像头模块，并采用四像素合一的 1080p 模式，可提升弱光环境下的拍摄效果。

酷睿 Ultra 版的这些改动也同步到了搭载锐龙 7040 处理器的 AMD 款 Framework 13 刷新版本上。

两系列笔记本均已开放预售，8 月开始发货，其中酷睿 Ultra 版定价 1099 美元（IT之家备注：当前约 7979 元人民币）起。

除主要产品外，Framework 的模块化 SD 卡读卡器也已接受预定。Framework 同时发布了具有更长保修的 Framework for Business 商用产品计划。

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