含 Lumia“复刻手机”/Fusion 模块化机型，HMD 多款新机售价 / 更多渲染图曝光

IT之家 5 月 31 日消息，消息源 HMD Meme 今天曝光了 HMD Global 旗下多款新机的更多渲染图，包含三款手机，分别为“复刻 Lumia 正面外观的”HMD Tomcat / Nighthawk 及背部含有触点的模块化手机 HMD Fusion。

对于 HMD Tomcat，这款手机IT之家已经进行多轮报道，该机正面外观采用 Fabula 设计，类似诺基亚 Lumia 1520，实际定位类似 HMD Global 推出的诺基亚 8.3，配置方面采用高通骁龙 7s Gen 2 芯片 + 12GB RAM + 256GB 组合，搭载 108MP 后置摄像头，售 440 欧元（IT之家备注：当前约 3454 元人民币）。

而即将推出的 HMD Nighthawk 据称正面外观与 HMD Tomcat 一致（同样采用 Lumia 风格），不过配置更低，该机搭载高通骁龙 4 Gen 2 处理器，采用 8GB RAM + 256GB 存储空间，售价为 250 欧元（当前约 1963 元人民币）。

对于 HMD Fusion 手机，小伙伴们可能还记得德国 i.safe MOBILE GmbH 制造的诺基亚工业手机，HMD Fusion 手机使用该机同款高通 QCM6490 芯片（基于骁龙 778），配备 8GB RAM + 256GB 存储空间，手机背部具有触点，可吸附各种外设使用，该机号称主要面向物联网解决方案以及工业和商业物联网应用，不过目前价格信息暂不知悉。

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