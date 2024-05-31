B 社宣布《辐射 76》游戏玩家总数突破 2000 万

IT之家 5 月 31 日消息，B 社（Bethesda）今天通过官方账号，宣布《辐射 76》（Fallout 76）玩家人数突破 2000 万。

IT之家简要回顾下这款游戏：《辐射 76》游戏于 2018 年发行，发行之初玩家、评论家对这款游戏的综合评价褒贬不一。

《辐射 76》截至 2023 年 12 月，共吸引了 1700 万名玩家，随后由于《辐射》电视剧在亚马逊 Prime Video 上的播出提升了游戏的玩家数量和整体销量。

B 社总监兼执行制作人托德・霍华德（Todd Howard）在接受 Variety 时采访时表示：

《辐射》系列游戏日活跃玩家数量增加 4-6 倍，这是我从业 30 年来从未见过的。 对于一款已经发行多年的游戏来说，依然能吸引如此多的玩家参与到游戏中来，而且很多是从未玩过游戏或从未玩过我们游戏的新玩家，对于我们来说这是非常有意义的事情。

在采访中，霍华德表示 "我们正在计划该系列游戏的未来发展"，但没有提供更多细节。

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