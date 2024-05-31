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上市 2499 元：摩尔线程 MTT S70 国产显卡 876 元送鼠标垫

2024/5/31 10:48:20 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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摩尔线程 MTT S70 国产显卡上市于 2023 年 6 月，发售价为 2499 元，近期日常售价为 999 元。

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IT之家注意到，这款显卡的外观延续了 MTT S80 的设计，采用三风扇散热。

规格方面，MTT S70 显卡采用了 3584 MUSA 核心，GPU 频率 1.6GHz，配备了 7GB GDDR6 显存，显存带宽 392GB/s，FP32 算力 11.2 TFlops。

同时，这款显卡采用了 PCIe 4.0*16 连接，配备了三个 DP 1.4 接口和一个 HDMI 2.1 接口。

MTT S70 拥有完整的四大功能引擎，能够在 PC 环境下支持计算机视觉、自然语言理解等经典 AI 模型的训练，同时可提供 H.265 / H.264 等主流视频格式的编解码加速。

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关键词：显卡

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