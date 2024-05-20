英伟达 RTX 4070 Ti SUPER 被改造上 26 Gbps，性能超 4080 SUPER 显卡

IT之家 5 月 20 日消息，TecLab & Paulo Gomes 团队改造英伟达 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 显卡，改用更强悍的显存模块，让其性能超越 RTX 4080 SUPER 显卡。

Paulo Gomes 背后“金主”是万丽（Manli），而 TecLab 则由影驰（Galax）赞助，两者是竞争关系，在最新尝试中比拼谁能在内存修改器的帮助下，更能推高 RTX 4070 Ti Super 显卡的性能。

这些改装除了拆焊和重新焊接显卡 PCB 上的 VRAM 芯片之外，还需要软件支持更快显存芯片。

在比赛中，TecLab 队使用了影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 显卡，而 Paulo Gomes 队则使用了万丽 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 显卡。

两支团队为超频，将 21 Gbps 显存模块（161-0479-900）更换到 24 Gbps 显存模块（161-0480-900）。IT之家注：这项改造需要专业的焊接技术，还需要正确的工具，以及有关 PCB 和 BIOS 的信息，才能顺利进行。

最终结果如下：

GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER (OC 26 Gbps) - 9133 分

Manli GeForce RTX 4070 Ti SUPER (OC 24 Gbps) - 8870 分

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (Stock) - 8736 分

NVIDIA GeForce RTX 4080 (Stock) - 8525 分

Manli GeForce RTX 4070 Ti SUPER (Stock) - 7212 分

GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER (Stock) - 7028 分

从结果来看，通过更换显存模块和提高时钟速度，性能方面可以提升 20-30%。

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