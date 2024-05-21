京东七彩虹“618”活动多款 iGame 显卡迎优惠，RTX4060 Ultra W DUO OC 2449 元等

IT之家 5 月 21 日消息，据七彩虹官方新闻稿，七彩虹即日起联合京东开启“年中钜惠‘520’‘618 开门红’”活动，多款 iGame Ultra 系列显卡迎来优惠，IT之家整理官方主推显卡如下：

iGame RTX 4070/4080 SUPER Ultra

RTX 4070 SUPER Ultra：售价 5099 元

RTX 4080 SUPER Ultra：售价 8899 元

据介绍，两款显卡是七彩虹首款使用波普设计风格的硬件产品，均采用三风扇设计，外观涂装风格一致，配备“漫画 RGB 特效”。

具体规格方面，iGame RTX 4070 显卡尺寸为 324.9 x 134x51.2mm（含挡片），配备 7168 个 CUDA，核心频率 1980MHz-2475MHz，可一键超频至 1980MHz-2565MHz，拥有 12GB 显存，内置 3 个 DP1.4a 接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

iGame 4080 SUPER Ultra 显卡尺寸为 337 x 150x60.9mm（含挡片），配备 10240 个 CUDA，核心频率 2295MHz-2550MHz，可一键超频至 2295MHz-2595MHz，拥有 16GB 显存，内置 3 个 DP1.4a 接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

iGame GeForce RTX 4060 Ultra W DUO OC

售价：2449 元

该显卡同样采用波普风格，配备双风扇，号称可以“基本高帧畅游 1080P 分辨率下的大部分 3A 游戏”。

规格方面，该显卡尺寸为 255x136x45.5mm（含挡片），拥有 3072 个 CUDA，核心频率 1830MHz-2460MHz，可一键超频至 1830MHz-2505MHz，拥有 8GB 显存，内置 3 个 DP1.4a 接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

iGame RTX 4070 Ti SUPER Vulcan

黑色版本：售价 7499 元

白色版本：售价 7599 元

该显卡采用双风扇设计，配备“维”LCD 屏幕（分辨率 800x216），可通过 iGame Center 调参实现个性化定制，同时附赠灯光组件。

规格方面，该显卡尺寸为 348.5x159.5x60.5mm（含挡片），拥有 8448 个 CUDA，核心频率 2340MHz-2610MHz，可一键超频至 2340MHz-2685MHz，拥有 16GB 显存，内置 3 个 DP1.4a 接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

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