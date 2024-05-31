压缩机 10 年包修：海信食神 536L 对开门冰箱 1679 元京东探新低

海信 食神系列 BCD-536WFK1DPUT 对开门风冷冰箱 536L 日常售价 2199 元。

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** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

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64.6cm 超薄嵌入，电脑触控屏 + LED 顶灯 + 开门超时报警。

360° 立体循环风冷，冷气均匀不直吹食材，冰箱内部不结冰霜。

536L 大容量，4+3+2 科学分区，满足多样储存需求。

干湿三档灵活调节，果蔬不脱水，干货不返潮，食物储鲜更长久。

-25℃深冷锁鲜，鲜肉解冻色泽口感依旧。8kg / 12h 强劲冻力，16 斤海鲜仅需半天冻好。

矢量变频压缩机 + 变频风机，智能调速，符合一级能效标准。

官方参数

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