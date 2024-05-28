双系统双循环不串味：海信 525L 法式冰箱京东 2234 元 6 期免息

海信 BCD-525WNK1PU 双系统双循环法式冰箱 525L 日常售价 4499 元。

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付尾款参与每满 1000-100 元活动，PLUS 会员立减 14.4 元。

晒单返 20 元 E 卡，平台种草晒单返 50 元 E 卡，付定金瓜分红包保底得 100 元 E 卡，31 号晚 8 点付尾款瓜分红包保底得 100 元 E 卡（找客服咨询付定金 + 瓜分玩法）

3599-240-100-40-300-14.4-400-20-50-100-100=2234.6 元，付定金送 PLUS 会员季卡，加送“压缩机 10 年包修 + 清洗”（联系客服可折现 100 元，抵扣后到手仅需 2134.6 元）

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

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这款冰箱采用独立双系统双循环架构，冷冻冷藏室分别各有一套蒸发器，分区制冷有效防止串味。

525L 大容量，10 大空间科学分区，满足多样储存需求。

官方参数

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