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三挡变温空间 + 冷冻冷藏双循环：海尔 467L 冰箱 2319 元 6 期免息购

2024/5/25 13:54:20 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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海尔 节能大师系列 BCD-467WGHTDEDB9 十字对开门冰箱 467L 日常售价 3499 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 2319.9 元 + 6 期免息：

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3498.9-300-200-200-120-345-14=2319.9 元，晒单送压缩机 10 年质保，支持延迟发货。

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* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

三挡变温空间，冰镇 / 零度 / 母婴针对性保鲜。冷冻冷藏双循环，独立制冷保湿控鲜，防止互相串味。

467L 大容量，10 大空间科学分区，满足多样储存需求。

官方参数

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