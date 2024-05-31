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4 条高铁车票 6 月 15 日起实行市场化票价：明日开售，灵活折扣、有升有降

2024/5/31 12:41:34 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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感谢IT之家网友 又可以改名咯 的线索投递！

IT之家 5 月 31 日消息， 中国铁路今日宣布，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等 4 条高铁运行的时速 300 公里及以上动车组列车将于 6 月 15 日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于 6 月 1 日开始发售。

依据国家有关规定，铁路运输企业对上述 4 条高铁动车组列车实行市场化定价，将现行的固定、单一票价机制调整为灵活折扣、有升有降的市场化票价机制。

IT之家注意到，京沪高铁、厦深高铁、成渝高铁、南广高铁、京广高铁京武段等多条高铁此前已实行市场化票价机制。

调整后，上述列车车票执行票价将以铁路 12306 和相关车站公告的公布票价为上限，综合考虑区域、淡旺季、时段等因素，实行不同幅度的折扣，对一些停站较多、方便沿线旅客的列车车票进行较大幅度打折，最低折扣 5.5 折、较原票价低 34%；对一些旅速较快、长期供不应求的列车车票不打折，较原票价高 20%

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关键词：高铁

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