4 条高铁车票 6 月 15 日起实行市场化票价：明日开售，灵活折扣、有升有降

IT之家 5 月 31 日消息， 中国铁路今日宣布，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等 4 条高铁运行的时速 300 公里及以上动车组列车将于 6 月 15 日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于 6 月 1 日开始发售。

依据国家有关规定，铁路运输企业对上述 4 条高铁动车组列车实行市场化定价，将现行的固定、单一票价机制调整为灵活折扣、有升有降的市场化票价机制。

IT之家注意到，京沪高铁、厦深高铁、成渝高铁、南广高铁、京广高铁京武段等多条高铁此前已实行市场化票价机制。

调整后，上述列车车票执行票价将以铁路 12306 和相关车站公告的公布票价为上限，综合考虑区域、淡旺季、时段等因素，实行不同幅度的折扣，对一些停站较多、方便沿线旅客的列车车票进行较大幅度打折，最低折扣 5.5 折、较原票价低 34%；对一些旅速较快、长期供不应求的列车车票不打折，较原票价高 20%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。