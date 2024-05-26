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消息称闪极 & 一加联名款“Pouch 3 合 1 移动电源”国行版 5 月 30 日发布：10000mAh、55W SuperVOOC

2024/5/26 18:31:03 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 九键仙 的线索投递！

IT之家 5 月 26 日消息，闪极与一加早些时候联名推出 Pouch 3 合 1 移动电源，具备 10000mAh 容量，支持 55W SuperVOOC 与 40W PD 快充，海外定价如下：

  • 定价：99 美元（IT之家备注：当前约 718 元人民币）

  • 预售价：79.2 美元（当前约 574 元人民币）

  • 社群成员预售价：69.3 美元（当前约 502 元人民币）

据博主 @肥威 爆料，闪极和一加联名的“Pouch 3 合 1 移动电源”国行版将于本月 30 日发布。

博主爆料

Pouch 采用移动电源、充电器和数据线三合一设计，移动电源本体与充电器之间采用磁吸触点连接，原装 5A E-Marker 充电线。

据该博主介绍，Pouch 的详细性能参数如下：

移动电源端

  • 单口输出：40W 标准 PD（20V 2A）、33W PPS（11V 3A）、55W SuperVOOC

  • 双 C 口输出：20W + 20W

  • C 口输入：40W PD、33W SuperVOOC

  • 触点输入：18W（C1 会被遮挡，C2 正常使用）

充电头端

  • 输出能力同移动电源单口，用触点给移动电源供电的时，C 口会遮挡无法使用。

相关阅读：

闪极 & 一加海外推出联名款三合一移动电源：10000mAh 容量，支持 PD3.0、SuperVOOC 等协议

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关键词：闪击一加移动电源

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