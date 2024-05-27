闪极 2024 充电及 AI 智能新品发布会官宣 5 月 30 日举行：发布一加联名版 Pouch 移动电源等产品

IT之家 5 月 27 日消息，闪极今日宣布将于 5 月 30 日 20:00 召开 2024 充电及 AI 智能新品发布会，将发布闪极与一加联名推出的 Pouch 3 合 1 移动电源等新品。

闪极 Pouch 3 合 1 移动电源，具备 10000mAh 容量，支持 55W SuperVOOC 与 40W PD 快充，海外定价如下：

定价：99 美元（IT之家备注：当前约 718 元人民币）

预售价：79.2 美元（当前约 574 元人民币）

社群成员预售价：69.3 美元（当前约 502 元人民币）

Pouch 采用移动电源、充电器和数据线三合一设计，移动电源本体与充电器之间采用磁吸触点连接，原装 5A E-Marker 充电线。

除 Pouch 移动电源外，闪极还将于本次发布会推出“AI 智能新品”。

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