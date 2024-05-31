以破解软件 / 游戏形式感染 1900 万台设备，全球刑警联手剿灭“史上最大僵尸网络”911 S5

IT之家 5 月 31 日消息，美国司法部近日联合国际刑警组织，在新加坡 / 泰国 / 德国当地执法机构配合下，成功剿灭了“史上最大僵尸网络”911 S5，相关僵尸网络病毒主要通过破解软件 / 游戏方式感染用户电脑，据称累计感染了 1900 万台设备。

据调查，现年 35 岁的案件主犯 YunHe Wang 从 2014 年 5 月至 2022 年 7 月负责经营 911 S5 僵尸网络，该犯罪嫌疑人主要针对 Windows 用户“下毒”，将网络上的破解游戏软件“再加工”嵌入恶意僵尸病毒后以“免费分发”方式提供给不知名的受害者下载，一旦受害者下载安装相关内容，设备便会成为 911 S5 僵尸网络的成员。

IT之家从报告中获悉，YunHe Wang 用来控制 911 S5 僵尸网络的 150 台服务器分散在全球各地，他主要利用这些服务器来部署恶意木马并统一控制受感染的设备，据称几年间获利“9900 万美元（IT之家备注：当前约 7.18 亿元人民币）”，而相关僵尸网络引发的受害者损失则超过数十亿美元。

起诉书中进一步指控，从 2018 年到 2022 年 7 月，YunHe Wang 利用相关非法收入在美国圣基茨和尼维斯、中国大陆、新加坡、泰国和阿拉伯联合酋长国购买了大量资产，包括一辆 2022 年法拉利 F8 Spider S-A、一辆宝马 i8、一辆宝马 X7 M50d、一辆劳斯莱斯、几块豪华腕表、21 处住宅和 20 个具有“高度价值的域名”。

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