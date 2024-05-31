吉利副总裁林杰：银河 L7、L6 车型会升级到 FlymeAuto，预计时间为今年 Q4 或明年 Q1

IT之家 5 月 31 日消息，吉利汽车集团高级副总裁林杰今日发文确认，银河 L7、L6 车型会升级到 FlymeAuto，预计时间在今年 Q4 或明年 Q1。

林杰透露，银河 L7、L6 车型的车机开发团队已完成综合评估，FlymeAuto 8155 竖屏版开发适配周期，预计需 8-9 个月左右时间。争取在今年第四季度末或 2025 年一季度，L7 车型系统升级至新系统，随后是 L6 车型。

林杰还表示，吉利汽车会倾听用户声音，后续也会加强与用户的沟通。在车机升级方面，相关品牌会结合各车型车机的硬件条件，保障系统稳定好用，尽可能地满足用户需求。

▲ 银河 Flyme Auto

▲ 银河 Flyme Auto

IT之家注意到，吉利汽车于昨晚（5 月 30 日）刚刚发布银河 Flyme Auto 智能座舱与 Flyme Sound 无界之声音响系统，将搭载于银河 E5。

官方介绍称，银河 Flyme Auto 拥有强大的多终端互联能力，能够通过手机与汽车的无感互联，实现解锁上车、导航流转和应用跨界等功能。手机与车机的无缝连接与无界扩展，实现了“手车一体”的智能生态。

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