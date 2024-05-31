OpenAI 重启机器人团队，联合多方回归老赛道

IT之家 5 月 31 日消息，福布斯报道称，随着对人工智能机器人投资的升温，OpenAI 正式重启其先前放弃的机器人团队，OpenAI 随后确认了这一消息。

OpenAI 成立初期，机器人技术就是其主攻方向之一，联合创始人沃伊切赫・扎伦巴领导的团队最初试图打造一个“通用机器人”。

2019 年，十多位 OpenAI 研究人员联合发表了一篇论文，描述了他们如何训练神经网络使用单只机械手复原魔方，并声称这是朝着训练机器人系统执行各种日常任务迈出的基础性一步。但在 2020 年 10 月，OpenAI 放弃了这一努力，扎伦巴将此归咎于缺乏训练数据。

过去的一年里，OpenAI 的内部创业基金投资了几家公司，这些公司试图开发人形机器人，其中包括 Figure AI、1X Technologies 和 Physical Intelligence。

据IT之家此前报道，Figure AI 在今年 3 月发布了一段视频，其机器人展示了由 OpenAI 训练的大型多模态模型支持的基本语言和推理技能。

OpenAI 打算与这些公司合作，而不是与他们竞争，该公司目前正在招聘研究工程师以重建团队，招聘信息显示，被聘用的工程师将负责与“外部合作伙伴”合作以及训练 AI 模型。

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