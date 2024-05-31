售价不到 2 万欧元，雷诺将与中国公司合作开发电动汽车 Twingo

IT之家 5 月 31 日消息，据彭博社援引知情人士消息称，雷诺汽车将在中国开发大部分售价低于 2 万欧元（IT之家备注：当前约 15.7 万元人民币）的经济型电动汽车 Twingo，这是该公司加快向市场推出经济型汽车的举措之一。

具体来看，雷诺计划与一家中国公司合作开发这款新车，并将于 2026 年开始销售。

上述消息后续得到了雷诺的肯定。该公司发言人表示，“这款汽车的开发将与中国合作伙伴共同完成，以期改善我们的开发周期和成本，其造型设计和高级工程设计等工作仍将于法国完成。”

报道引述知情人士观点称，雷诺选择与“中国同行”合作，是为了教会该公司“如何更快地”开发电动汽车。随着当地经济增长放缓和补贴减少对电动汽车的需求构成影响，欧洲汽车制造商正面临更新产品和阵容的压力。而与此同时，中国品牌正在该地区扩张，推出更便宜的车型，比亚迪公司计划明年推出售价低于 2 万欧元的新车“海鸥”。

雷诺 CEO 卢卡・德・梅奥本月曾在股东大会上表示，Twingo 项目的开发“正在快速推进”。

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