曾参与 Model S 研发的 Lucid CEO：特斯拉正在“迷失方向”

IT之家 5 月 29 日消息，Lucid 首席执行官彼得・罗林森 (Peter Rawlinson) 近日对特斯拉发表了看法，他表示，特斯拉在 Model S 开发时期曾是一家专注创新的公司，但现在似乎已经迷失了方向。

IT之家注意到，罗林森的言论发布于 BBC 节目《Wake Up To Money》的访谈中，他曾于 2009 年至 2012 年间在特斯拉任职，参与了 Model S 轿车的研发。

“当时的特斯拉处于行业顶尖地位，”罗林森回忆道，“他们拥有清晰的愿景和目标，只专注于研发最前沿的技术。”

然而，罗林森认为，如今的特斯拉似乎丢掉了这种专注，甚至正迷失方向。他表示，这为 Lucid 提供了一个绝佳的机会来推动电动汽车行业向前发展。

“特斯拉现在似乎被社交媒体甚至政治等因素分散了注意力，正在迷失方向，” 他表示，“我再也看不到他们当初那种坚定不移的雄心壮志。我认为 Lucid 应该站出来，将电动车技术提升到一个全新的水平。”

不过，Lucid 想成为引领电动车革命的弄潮儿，也需要克服重重挑战。据 EV news 援引知情人士报道，Lucid 正计划裁员约 6% 以进行重组并降低成本，此次裁员涉及车辆工程、动力系统、制造和人力资源等多个部门。

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