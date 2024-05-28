3 月份美国电动汽车销量同比增长 3.8%，特斯拉连续第二个月下滑

IT之家 5 月 28 日消息，美国电动汽车市场竞争日益激烈，特斯拉的新车注册量连续第二个月出现下滑。根据 S&P Global Mobility 的最新数据，尽管 3 月份美国电动汽车整体销量小幅增长 3.8%，但特斯拉的新车注册量却下降了 12%。

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据IT之家了解，特斯拉已主导美国电动车市场多年，在 2020 年一度占据了 80% 的份额。然而，随着竞争对手的增多，特斯拉的市场份额正在缩水。数据显示，其在美国新电动车市场的占有率从 2023 年 3 月的 61.5% 下降到了今年同期的 52.4%。虽然 2 月份的跌幅更大，达到 25%，但连续两个月的下滑势头仍然值得关注。

不过特斯拉的霸主地位暂时未受到撼动，整个美国电动汽车市场也没有因其销量下滑而恐慌。整体来看，美国电动汽车市场仍在增长，3 月份的新车注册量虽仅增长了 3.8% (达到 96,385 辆)，但来自特斯拉以外品牌的销量却增长了 28%。

那么，谁正在蚕食特斯拉的市场份额呢？福特汽车虽然仍落后于特斯拉 (8,418 辆 vs. 50,474 辆)，但其电动车注册量相比去年同期实现了三倍的增长。这一增长主要得益于野马 Mach-E 车型的热销，其 3 月份的注册量同比增长了 4 倍，同时 F-150 Lightning 皮卡也成为了美国最畅销的电动卡车。

现代和起亚也取得了强劲的增长，其电动车注册量均实现翻倍。现代的 IONIQ 5 销量增长了 53%，而起亚新推出的 EV9 也为其销量提升做出了贡献。此外，宝马的全新 i5 和奔驰的 EQE 和 EQS 车型也都实现了两位数的增长。

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