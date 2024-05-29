燃油发动机不死，丰田 GR 坚持多路径减排策略

IT之家 5 月 29 日消息，尽管汽车行业正朝着纯电动化迈进，但丰田 Gazoo Racing (GR) 却表示旗下未来 GR 品牌车型仍将使用燃油发动机。

GR Supra、GR Yaris 等一系列高性能车型让丰田重返运动跑车领域，同时 GR Corolla 和 GR 86 也为火热的小钢炮市场注入了新鲜血液。近日，丰田 Gazoo Racing 总裁 Tomoya Takahashi 在澳大利亚接受采访时明确表示，GR 品牌车型将继续采用燃油发动机。

“我们尽可能想使用燃油发动机，” Takahashi 告诉 Car Expert，“未来可能会出现全面禁售燃油车的情况，但燃油发动机本身并不是坏的，真正的敌人是碳排放。我们正在投资研发未来的发动机。”

IT之家注意到，与许多车企转向纯电动车型不同，丰田正采取“多路径”方式减少排放。Takahashi 指出，GR 部门可以使用混合动力系统来降低排放，同时他们也对使用碳中和燃料持开放态度。

“通过混合动力技术，我们可以减少碳排放，同时也能使用碳中和燃料，” 他表示，“我们目前还不确定电动化会在什么时候大规模普及。全球范围内，也存在着并非所有汽车都将变成电动车的讨论。没有人能准确预测十年后的未来，我们的方向是多路径的，并不局限于纯电动汽车。”

Takahashi 在采访中还提到，Gazoo Racing 并不像一些追求速度的纯电动汽车那样单纯追求打造“快车”，而是致力于打造“好玩的车”。“速度和操控是不同的，” 他表示，“我们想要打造更好的汽车。”

上周，Gazoo Racing 的负责人透露，公司下一款车型可能是一款注重性能的 SUV。有可能被纳入 GR 改造计划的车型包括 C-HR 和 Yaris Cross，不过丰田也可能推出强化版的 Corolla Cross 或 RAV4。

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