石头洗烘一体机 M1 Pure / H1 Air 今晚开售：烘完即穿，1999/2999 元

IT之家 5 月 31 日消息，石头两款洗烘一体机新品 M1 Pure 和 H1 Air 将于今晚正式开售，号称“内外分开洗，烘完直接穿”。其中，前者定位为迷你洗烘一体机，售价 1999 元；后者定位为分子筛洗烘一体机，售价 2999 元。

IT之家汇总两款产品大致信息如下：

石头 M1 Pure

石头迷你洗烘一体机 M1 Pure 特渍洗支持洗掉 96 小时血渍，可去除血渍、尿渍、奶渍，洗净比 1.159，官方表示洗衣机获母婴级洗衣机认证，支持 UVC + 高温煮洗，可除菌螨 / 病毒 / 过敏原。该洗衣机拥有 Fresh Gale 立体柔烘技术，支持 1:1 循环正反转烘干。





石头迷你洗烘一体机 M1 Pure 支持深度桶自洁，可自动清理毛絮，支持衣干即停，不过度烘干，同时滚筒可减少衣物缠绕。

其空间容量为 1kg，采用 DD 直驱变频电机，支持 20 项洗烘程序。该洗衣机还支持洗衣液自动投放，官方称“加一次洗衣液，50 天不用管”。此外，该洗衣机还支持夜间智能托管，用户可在入睡前预约洗衣。

产品规格参数如下：

石头 H1 Air

该款洗衣机采用石头首创“Zeo-cycle 分子筛低温烘干技术”，官方称烘完可直接穿。同时该洗衣机还获得国际羊毛局等级认证：洗涤绿标和烘干蓝标。





石头分子筛洗烘一体机 Hi Air 支持毛絮 & 滤网全自动清洁；支持吸附式空气洗，可去除火锅味 / 烟味，官方表示 40 分钟空气洗≈48 小时晾晒。

该洗衣机内部空间容量为 12kg，支持 60 件可洗衬衣 / 20 条可洗牛仔裤 / 2 套可洗四件套床品同时清洗。

石头分子筛洗烘一体机 Hi Air 支持高温除菌螨（包括：细菌、病毒、尘螨）；同时，该洗衣机采用 DD 直驱变频电机，官方称特渍洗的洗净比为 1.10。

其内置洗烘算法，用户可一键选择程序进行衣物清洗。洗衣机支持 26 项智能洗烘场景、3 档烘干，衣干即停。

产品规格参数如下：

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