日常 9999 元：小天鹅小乌梅 2.0 洗烘套装 618 京东 7952 元预售

小天鹅 小乌梅 2.0 洗烘套装 日常售价 9999 元，今日京东 618 预售价 9699 元 + 付定金立减 500 元。

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9699-500-300-600-120-36.8-40=8102 元，下单赠送小天鹅 mini 洗衣机：

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京东 618 大促已实际付尾款款价为准，若价格不对 / 活动结束可申请退款。

* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

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