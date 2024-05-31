存在不合理排放风险，宝马中国召回部分进口 X5M、X6M、X7、XM 汽车共 958 台

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作者： 小泵

IT之家 5 月 31 日消息，日前，宝马（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》、《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《机动车排放召回管理规定》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起召回以下车辆。

召回生产日期从 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 2 月 29 日的部分进口 X5M 汽车，共计 424 台；

召回生产日期从 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 2 月 27 日的部分进口 X6M 汽车，共计 154 台；

召回生产日期从 2022 年 8 月 22 日至 2024 年 1 月 25 日的部分进口 X7 汽车，共计 202 台；

召回生产日期从 2022 年 6 月 6 日至 2024 年 1 月 12 日的部分进口 XM 汽车，共计 163 台；

召回生产日期从 2023 年 8 月 3 日至 2023 年 9 月 21 日的部分进口 XM Label 汽车，共计 15 台。

IT之家获悉，本次召回范围内部分车辆因可变气门升程软件问题，当车载诊断系统（OBD）检测到可变气门升程功能发生故障时，软件程序可能会卡住或冻结，造成 OBD 故障指示灯无法按照要求点亮，并导致进气门工作行程达到最大，排放值相对增加，存在不合理排放风险。

对此，宝马（中国）汽车贸易有限公司表示将免费为召回范围内的车辆升级软件，以消除不合理排放风险。

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