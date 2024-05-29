宝马推出 2025 款 3 系 / M3 家族新车，7 月全球首发

IT之家 5 月 29 日消息，宝马官方正式发布了 2025 款宝马 3 系以及 M3 家族新车，我们一起来看一下吧。

▲ 2025 款宝马 3 系（欧洲车型），图源：宝马（下同）

新款宝马 3 系轿车和旅行车将于今年 7 月陆续在全球上市。作为年度改款车型，新车针对外观、内饰设计进行小幅调整，并对配置进行了优化升级，国产版车型将于沈阳铁西工厂生产制造。

价格方面，2025 款宝马 3 系车型美国定价如下：

330i 车型 45500 美元（IT之家备注：当前约 33 万元人民币）

330i xDrive 车型 47500 美元（当前约 34.4 万元人民币）

M340i 车型 59600 美元（当前约 43.2 万元人民币）

M340i xDrive 车型 61600 美元（当前约 44.7 万元人民币）



330i 330i xDrive 车门 / 座位数 4 / 5 4 / 5 长 / 宽 / 高（英寸） 185.9 / 71.9 / 56.8 185.9 / 71.9 / 57.0 轴距（英寸） 112.5 112.5 前轮距 / 后轮距（英寸） 62.3 / 61.7 62.3 / 61.7 离地间隙（英寸） 5.7 5.4 转弯半径（英尺） 37.4 39.4 整备重量（磅） 3,644 3,752 行李容量（立方英尺） 16.9 16.9 0-60 英里 / 小时加速时间（秒） 5.6 5.4 最高速度（英里 / 小时） 130 130



M340i M340i xDrive 车门 / 座位数 4 / 5 4 / 5 长 / 宽 / 高（英寸） 185.9 / 71.9 / 56.4 185.9 / 71.9 / 56.7 轴距（英寸） 112.5 112.5 前轮距 / 后轮距（英寸） 62.3 / 61.7 62.3 / 61.7 离地间隙（英寸） 5.3 5.1 转弯半径（英尺） 37.4 39.4 整备重量（磅） 3,896 4,008 行李容量（立方英尺） 16.9 16.9

外观方面，新车针对经典的双肾前格栅进行了小幅调整，可选纵向直瀑式与横向点阵式两种造型，同时该格栅边框也可选发光样式，增加了车辆的辨识度。

新车依旧沿用现款车型动力，将提供 4 种汽油发动机，海外市场还提供 4 款柴油发动机。其中 M Performance 车型依旧搭载直列六缸涡轮增压发动机，并配备 48V 轻混。

此外，新车还将提供插混动力系统，该混动系统采用了全新的 19.5kWh 电池组，WLTP 工况下纯电续航里程最高可达 100 公里。



330i/xDrive M340i xDrive 气缸 / 阀门数 4 / 16 6/24 容量（CC） 1,998 2,998 行程 / 缸径 (mm) 94.6 / 82.0 94.6 / 82.0 压缩比（:1） 10.5 10.2 最大输出（马力 @转速） 255 @ 4,700-6,500 386 @ 5,200 - 6,250 最大扭矩（磅-英尺 @RPM） 295 @ 1,600-4,500 398 @ 1,900 – 4,800

内饰方面，新车依旧配备全液晶仪表盘与中控多媒体显示屏相连接的曲面双联屏，并搭配三辐式多功能方向盘以及拨杆式电子换挡机构。同时，新车还配备了宝马 iDrive 8.5 车机系统，并可选 AR-HUD 导航功能，同时还新增了多种驾驶辅助功能。

说完宝马 3 系，我们再来看一下新款 M3 家族。作为中期改款车型，新款 M3 依然分为 Sedan 轿车与 Touring 旅行车两种形式。新车将于 7 月份全球首发，并于慕尼黑工厂生产制造。

▲ ▲ 2025 款宝马 M3（欧版）

2025 款宝马 M3 76000 美元（当前约 55.1 万元人民币）

2025 款宝马 M3 雷霆版 80200 美元（当前约 58.1 万元人民币）

2025 款宝马 M3 雷霆版 with M xDrive 85300 美元（当前约 61.8 万元人民币）

新车在外观内饰方面进行了细微调整，并引入 iDrive 8.5 操作系统，同时动力方面小有提升。



M3 M3 雷霆版 车门 / 座位数 4 / 5 4 / 5 长 / 宽 / 高（英寸） 189.1 / 74.3 / 56.6 189.1 / 74.3 / 56.6 轴距（英寸） 112.5 112.5 前轮距 / 后轮距（英寸） 63.7 / 63.2 63.7 / 63.2 离地间隙（英寸） 4.7 4.7 转弯半径（英尺） 40.0 40.0 整备重量（磅） 3,840 3,891 行李容量（立方英尺） 16.9 16.9

M3 Competition with M xDrive



车门 / 座位数 4 / 5 长 / 宽 / 高（英寸） 189.1 / 74.3 / 56.6 轴距（英寸） 112.5 前轮距 / 后轮距（英寸） 63.7 / 63.2 离地间隙（英寸） 4.8 转弯半径（英尺） 41.3 整备重量（磅） 3,990 行李容量（立方英尺） 16.9

新车依旧使用大尺寸双格栅设计，前包围也采用了较为动感双通道开口，外侧还配有纵向布局的通风开口，进一步增加车辆的运动感。

车身侧面依旧保持了 M 系列的宽体设计，带来更宽的轮间距，保持车辆操控性。此外，新车还可选锻造轻合金轮圈，以及碳陶制动系统。车尾部，新车尾灯组为熏黑式的设计，后包围搭配了尾部扩散器以及双边共四出的排气布局。

内饰方面，新车采用了全新设计的多功能方向盘，同时配备搭载 iDrive 8.5 车机系统的曲面双联屏设计，而电子换挡机构保留了经典的鸡腿档把，保留了 M 车型的运动属性。

动力方面，新车依旧搭载 3.0T 双涡轮增压直列六缸发动机，并分为不同版本的组合。其中普通版最大功率 353 千瓦，最大扭矩 480 牛・米，传动系统匹配 6 速手动变速箱以及后轮驱动系统。

M3 雷霆版车型中，后驱版最大功率 375 千瓦 (510 马力)；MxDrive 四驱版则为 390 千瓦 (530 马力)，相比老款车型提升了 15 千瓦 (20 马力)，传动系统均配备 8 速 M Steptronic 变速箱。



M3 M3 雷霆版 M xDrive 气缸 / 阀门数量 6 / 24 容量（CC） 2,993 行程 / 缸径 (mm) 90.0 / 84.0 压缩比（:1） 9.3 最大输出（马力 @转速） 473 @ 6,250 503 @ 6,250 523 @ 6,250 最大扭矩（磅-英尺 @RPM） 406 @ 2650-6130 479 @ 2750-5500 479 @ 2750-5730

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