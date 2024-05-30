美国车企被带动“卷”起来，通用豪言：新款雪佛兰 Bolt 明年将成美国市场最亲民电动车

IT之家 5 月 30 日消息，国内汽车的“卷”，已经让海外车企感到明显压力。通用汽车寄希望通过 NACS 接口和锂铁磷酸锂（LFP）电池，在经济型汽车市场进一步站稳脚跟。

在接受《美国汽车新闻》（Automotive News）采访时，通用汽车北美地区负责人玛丽莎・韦斯特（Marissa West）表示：

豪华车市场采用电动车的趋势越来越快，这不仅对我们的 Lyriq 有利，也对凯迪拉克的许多产品有利。 但可以肯定的是，这是一个规模化的业务，Ultium 架构的价值在于它所带来的灵活性和通用性。有了这种规模，我们就有机会为客户提供真正经济实惠的电动汽车，Equinox 对这一点至关重要。 到 2025 年，Bolt 将成为 [美国] 市场上最经济实惠的汽车。

韦斯特表示：“我们将会以 Ultium 技术为依托，为客户带来比以往更好的产品，真正为客户提供物超所值的解决方案。新款 Bolt 拥有出色的造型、超长的续航能力和更快的充电速度”。

IT之家从报道中获悉，通用表示将会在明年推出新款 Bolt 车型，配备 LFP 电池组和 NACS 充电端口，车主可以利用特斯拉的超级充电站网络进行充电。

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