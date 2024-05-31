最高补贴 1 万元，商务部透露汽车以旧换新提交补贴申请近 2 万份

IT之家 5 月 31 日消息，据商务部网站消息，5 月 29 日，全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。

商务部透露，目前，汽车以旧换新（报废更新）信息平台累计访问用户超 120 万个，提交补贴申请近 2 万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。4 月，新能源汽车销售同比增长 33.5%，限额以上单位家电零售额增长 4.5%，家具网络销售额增长 12.2%。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好。

会议指出，《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应、新闻媒体广泛宣传。商务部牵头建立 18 部门参与的推动消费品以旧换新工作协调体系，推动相关部门出台财税、金融等系列政策措施，形成组合包。各地认真组织实施，汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台，资金支持力度不断加大。组织开展“全国消费品以旧换新行动 —— 地方站”活动 18 场。

据IT之家此前报道， 4 月 26 日商务部 财政部等 7 部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，自该细则印发之日至 2024 年 12 月 31 日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。

其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴 1 万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的，补贴 7000 元。

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