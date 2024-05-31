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微软官方 x IT之家 618 专属优惠：Surface 4.5 折起，全场低至 2443 元

2024/5/31 16:31:08 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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IT之家 x 微软中国官方商城 618 专属优惠活动 现已开启，全场 Surface 4.5 折起官方优惠 + 支持 6~24 期免息：点此查看

  • 活动时间：即日起~6 月 14 日 17:00

本次联合大促各款库存均不多，售完即止哦~

优惠机型

认证翻新 Surface Laptop 4

本次官方认证翻新 Surface Laptop 4 IT之家专属优惠价 2443 元起（4.5 折） + 支持 12 期免息。

Surface Pro 9

i5 8+256G 版官方上市售价 8888 元，IT之家 专属优惠价 6188 元，低至 6.96 折。

i7 16G+256G 版官方上市售价 12588 元，IT之家 专属优惠价 9188 元，支持 6 期免息。

i7 32G+1T 版官方上市售价 19988 元，IT之家 专属优惠价 15990 元，支持 24 期免息。

Surface Laptop 5

15 英寸 i7 8+256G 版官方上市售价 10288 元，IT之家 专属优惠价 7288 元，支持 24 期免息。

15 英寸 i7 16+512G 版官方上市售价 13888 元，IT之家 专属优惠价 10388 元，支持 24 期免息。

15 英寸 i7 32+1T 版官方上市售价 18488 元，IT之家 专属优惠价 13888 元，支持 24 期免息。

Surface Laptop Go 3 

Surface Laptop Go 3

i5 8+256G 版官方上市售价 6388 元，IT之家 专属优惠价 5988 元，支持 24 期免息。

i5 16+256G 版官方上市售价 7988 元，IT之家 专属优惠价 7509 元，支持 24 期免息。

认证翻新 Surface Pro 9

本次官方认证翻新 Surface Pro 9 IT之家专属优惠价 4832 元起 + 支持 24 期免息。

认证翻新 Surface Laptop 5

本次官方认证翻新 Surface Laptop 5 IT之家专属优惠价 4965 元起 + 支持 24 期免息。

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关键词：微软XboxSurface

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