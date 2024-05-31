微软官方 x IT之家 618 专属优惠：Surface 4.5 折起，全场低至 2443 元

IT之家 x 微软中国官方商城 618 专属优惠活动 现已开启，全场 Surface 4.5 折起官方优惠 + 支持 6~24 期免息：点此查看。
活动时间：即日起~6 月 14 日 17:00
本次联合大促各款库存均不多，售完即止哦~
优惠机型
认证翻新 Surface Laptop 4
本次官方认证翻新 Surface Laptop 4 IT之家专属优惠价 2443 元起（4.5 折） + 支持 12 期免息。
Surface Pro 9
i5 8+256G 版官方上市售价 8888 元，IT之家 专属优惠价 6188 元，低至 6.96 折。
i7 16G+256G 版官方上市售价 12588 元，IT之家 专属优惠价 9188 元，支持 6 期免息。
i7 32G+1T 版官方上市售价 19988 元，IT之家 专属优惠价 15990 元，支持 24 期免息。
Surface Laptop 5
15 英寸 i7 8+256G 版官方上市售价 10288 元，IT之家 专属优惠价 7288 元，支持 24 期免息。
15 英寸 i7 16+512G 版官方上市售价 13888 元，IT之家 专属优惠价 10388 元，支持 24 期免息。
15 英寸 i7 32+1T 版官方上市售价 18488 元，IT之家 专属优惠价 13888 元，支持 24 期免息。
Surface Laptop Go 3
i5 8+256G 版官方上市售价 6388 元，IT之家 专属优惠价 5988 元，支持 24 期免息。
i5 16+256G 版官方上市售价 7988 元，IT之家 专属优惠价 7509 元，支持 24 期免息。
认证翻新 Surface Pro 9
本次官方认证翻新 Surface Pro 9 IT之家专属优惠价 4832 元起 + 支持 24 期免息。
认证翻新 Surface Laptop 5
本次官方认证翻新 Surface Laptop 5 IT之家专属优惠价 4965 元起 + 支持 24 期免息。
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