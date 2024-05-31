京东方供屏，明基 MOBIUZ EX321UX 旗舰显示器海外发布

IT之家 5 月 31 日消息，明基 MOBIUZ EX321UX 显示器现已在日本正式发布，售价 238500 日元（IT之家备注：当前约 11019 元人民币）。

该显示器搭载了一块 31.5 英寸的京东方玻璃基主动式 Mini LED 显示面板。

EX321UX 显示器拥有 3840*2160 分辨率和 144Hz 刷新率，GtG 响应时间 1ms，视频输入方面配备了 3*HDMI 2.1、1*DP 2.1 和 1*USB Type-C （支持 65W PD）接口。

音频方面，该显示器内置 ESS DAC，兼容 HDMI eARC，支持杜比全景声和 DTS：X 7.1 声道等立体声音效。

在京东方 COG 玻璃基技术的加持下，明基 EX321UX 显示器集成了 4608 颗 LED 灯珠，拥有 1152 个独立调光分区，HDR 模式下亮度可达 1000 尼特，通过了 VESA DisplayHDR 1000 认证。

此外该显示器搭载了量子点广色域技术，实现 Adobe RGB 和 DCI-P3 色域双 99% 覆盖。

MOBIUZ EX321UX 显示器采用了来自京东方的 AM 主动式驱动技术，可有效改善屏闪。该显示器还拥有明基低蓝光和 B.I.+ 技术，后者可根据环境光照自动调节屏幕亮度和色温。

EX321UX 还支持对比度 AI 实时调整，用户也可根据喜好自定义颜色清晰度和亮度。

此外 MOBIUZ EX321UX 显示器额外提供了多个 USB 接口，支持 KVM 切换功能。

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