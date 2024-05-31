宏碁预告 27/31.5/34 英寸 3 款掠夺者游戏显示器：刷新率最高 480Hz

IT之家 5 月 31 日消息，宏碁（Acer）预告旗下掠夺者（Predator）系列游戏显示器新增 3 名成员，包括 Predator X27U F3、Predator X34 X5 和 Predator X32 X3。

三款显示器均采用 OLED 面板，支持高刷新率，兼容英伟达的 G-SYNC 和 AMD 的 FreeSync Premium Pro 技术，可在游戏时防止撕裂、卡顿、重影和输入延迟。

三款显示面板具备真 10-bit 色深，覆盖 99% 的 DCI-P3 色域，支持更多的色深、更高的对比度和更深的黑色。三款显示器配有可调节高度的支架，可以倾斜和旋转，而且都配备了两个 5 瓦扬声器。

Predator X27U F3

Predator X27U F3 是一款 27 英寸显示器，分辨率为 2,560 x 1,440 像素，刷新率为 480 Hz。

该显示器配备了一个 USB-C 端口和两个 HDMI 2.1 端口，其支架上有一个三脚架安装插口，可支持灯光和相机等流媒体配件。该机型将于第三季度上市，售价 1200 美元（IT之家备注：当前约 8700 元人民币）起。

Predator X32 X3

Predator X32 X3 显示器是一款刷新率为 240 Hz 的 4K UHD OLED 显示器，当然，如果你不介意只在全高清分辨率下玩游戏，也可以将刷新率提高到 480 Hz。

这款 31.5 英寸显示器还配备了一个 Type-C 接口和两个 HDMI 2.1 接口，将于今年第 4 季度上市，售价在 1200 美元（当前约 8700 元人民币）以上。

Predator X34 X5

Predator X34 X5 配备了 34 英寸曲面 OLED 屏幕，曲率为 1800R，分辨率为 3440 x 1440 像素。与 Predator X32 X3 型号一样，它的刷新率也是 240 Hz，响应速度为 0.03 ms。

这款显示器有两个 HDMI 2.1 端口、一个 DisplayPort 和 USB Type-C 端口，将于第四季度上市，售价至少 1100 美元（当前约 7975 元人民币）。

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