明基 RD280U 编程显示器开售：4K 60Hz“护眼屏”，自带代码优化模式，4599 元

IT之家 5 月 31 日消息，继此前 RD240Q 后，明基又一款“软件工程师特调护眼屏”编程专用显示器 RD280U（28.2 英寸）目前已经在京东开售，该显示器采用 4K 60Hz 面板，首发价 4599 元。

据介绍，RD280U 显示器配备 28.2 英寸 3840 x 2560 分辨率 60Hz IPS 屏，拥有 1200:1 静态对比度和 178 度可视角，覆盖 10Bit 色深、100% sRGB、95% DCI-P3 色域。

IT之家注意到，明基为系列显示器打造了独家的 Coding 编程模式，确保文字清晰，增加容易混淆的字符（如 9、q、g）的区分度，编程模式还提供深色与浅色主题，可快速调整亮度、锐度与对比度。

此外，这款显示器配备“光智慧 2.0”功能（即搭载环境光传感器，支持随外界环境变化随时调整屏幕亮度），支架支持旋转 / 倾斜 / 升降，内置双 2W 扬声器，提供 1 个 HDMI 2.0 接口、1 个 DP1.4 接口、3 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口。

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