墨案 Pantone 6 彩色电纸书今晚开售：6 英寸、152g，999 元

IT之家 5 月 31 日消息，墨案 Pantone 6 彩色电纸书阅读器今晚开售，到手价 999 元。

墨案 Pantone 6 厚度为 7.25mm，重量在 152g，配备 Kaleido 3“全新技术世代”彩屏。色彩鲜艳度、彩色像素密度均有提升，黑白分辨率 300PPI，彩色分辨率 150PPI。

Pantone 6 内置墨案 MRD 显示调教技术，经算法优化后，色彩浓郁度有所提升，支持均衡刷新模式及自定义色彩调整，残影得到优化。

Pantone 6 采用高铝硅玻璃盖板，支持电镀 AG 膜工艺防眩光，官方称“耐刮擦、抗干扰”能力提升。

墨案 Pantone 6 阅读器还拥有 32 级冷暖双色温前光，支持色温、亮度调节。

该阅读器内置 1800mAh 电池，官方称满电可连续待机 30 天。

Pantone 6 采用了 RK3566 处理器，配以 4GB+64GB 内存组合。

墨案 Pantone 6 预装安卓 11 开放系统，内置哔哩哔哩漫画、微信读书、WPS、kindle 等墨水屏适配软件。

IT之家附墨案 Pantone 6 彩色电纸书参数信息如下：

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。