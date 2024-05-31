黑峡谷 Q3 三模 87 键机械键盘“桃绒绒”今晚开售，首发到手 169 元

IT之家 5 月 31 日消息，黑峡谷在本月早些时候上架的 Q3 三模 87 键机械键盘“桃绒绒”、Q3 新品将于今晚 8 时开售，其预售价为 199 元，首发到手 169 元。

IT之家汇总该产品大致信息如下：

Q3 采用的凯华定制“么么轴”具备 5000 万次机械寿命，操作力为 45±10gf，总行程 3.5±0.4mm，支持全键五脚热插拔。

连接方面，其支持蓝牙 / 2.4G / 有线（Type-C）三模连接。结构上，其采用五层填充架构，包含 Gasket 结构止震和两层 PORON 夹心棉。





Q3 支持 1680 万色自定义 RGB 灯光，内置了多种预设灯效；结构上采用两段式脚撑，支持三档角度调整。

详细参数见下图：

除了 Q3 以外，还有一款新品 Q3 Pro 将于 6 月 3 日晚间开售。Q3 和 Q3 Pro 的配置差异为前者采用凯华定制“么么轴”、后者采用凯华 BOX 红轴且拥有前者不具备的两侧灯带，其余方面参数基本一致。

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