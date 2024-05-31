最高补贴金额可达万元，北京市商务局等 8 部门发布汽车以旧换新细则

IT之家 5 月 31 日消息，据央视新闻消息，北京市商务局等 8 个部门今日共同印发《2024 年北京市汽车以旧换新补贴实施细则》（以下简称《细则》），消费者通过旧车报废并购买不同种类乘用车最高补贴金额可达 10000 元。

该《细则》明确了国三及以下汽车以旧换新的补贴范围，IT之家汇总如下：

包含 2011 年 6 月 30 日前（含当日）注册登记的汽油乘用车；

2013 年 6 月 30 日前（含当日）注册登记的柴油乘用车和其他燃料类型乘用车；

2018 年 4 月 30 日（含当日）前注册登记的新能源乘用车。

本次补贴对象为个人消费者，同时消费者应在 2024 年 12 月 31 日前完成旧车报废，并开具《报废机动车回收证明》《机动车注销证明》《机动车销售统一发票》和《机动车登记证书》。

补贴金额方面，报废和购买乘用车共设立两个补贴标准，补贴资金将以转账方式发放到符合补贴条件的消费者银行账户上。

报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车新车，可获 10000 元补贴；

报废国三及以下排放标准燃油乘用车，并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车新车，可获 7000 元补贴。

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