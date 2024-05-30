《湖北省汽车置换更新补贴实施细则》发布：新购车辆最高补贴 7000 元

IT之家 5 月 30 日消息，IT之家从湖北省商务厅获悉，《湖北省汽车置换更新补贴实施细则》于 5 月 29 日发布。自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日，个人消费者转让本人名下湖北号牌燃油小客车或新能源小客车，在湖北省购买燃油小客车或新能源小客车新车并在省内上牌，新车注册使用性质为非营运，可申请一次性补贴。

补贴标准如下：

新购车辆为新能源小客车的

按照购车发票金额（价税合计，下同），价格 6 万元（含）至 10 万元（不含）的补贴 3000 元，

价格 10 万元（含）至 20 万元（不含）的补贴 5000 元，

价格 20 万元（含）以上的补贴 7000 元。

新购车辆为燃油小客车的

按照购车发票金额，价格 6 万元（含）至 10 万元（不含）的补贴 2000 元，

价格 10 万元（含）至 20 万元（不含）的补贴 4000 元，

价格 20 万元（含）以上的补贴 6000 元。

本次汽车置换更新补贴申请的主体和补贴对象为个人消费者，转让旧车、购买新车并注册登记须为同一个人。此外，个人消费者购买的新车应当于 2025 年 1 月 10 日之前在湖北省公安交管部门完成车辆注册登记手续，注册日期以《机动车行驶证》上载明的注册日期为准。

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