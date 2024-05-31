小米米家风扇灯 42 英寸今晚开售：定制全光谱灯珠 / 自然风感，到手 569 元

IT之家 5 月 31 日消息，小米米家风扇灯 42 英寸在 5 月 20 日进行了一次开售之后，即将于今晚 8 时再度开售。该产品预售价 599 元，定金 50 元，到手价 569 元。

IT之家现汇总该产品大致信息如下：

该风扇灯具备定制全光谱灯珠、舒适自然风、Ra97 显色指数、专属睡眠模式等一系列特性。据介绍，其以太阳光光谱为基准，可模拟真实光照，参考教室照明标准，官方更称可营造舒适的学习氛围。

风感方面，该产品号称经过数次“自然采风”模拟，预设湖畔、果岭、露营、梯田四种户外场景风感模式，支持风量自动调节。

其配备了高性能直流电机，额定功率为 35W，风量可达 160m³/分钟，号称睡眠模式下 8 小时电费仅为 0.081 元、关灯最小运行声音为 32dB（A）、最大风量噪音值为 54dB（A）。

在其连接米家 App 后，可选择“睡眠风”模式，可根据人体体温昼夜变化完成风量自动调节。同时，其支持小米澎湃智联，可被多个设备终端联动控制，自带遥控器。

详细参数信息见下图：

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。