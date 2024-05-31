华为余承东：问界新 M5 上市一个月大定 2 万台，问界 M9 大定 9 万台

IT之家 5 月 31 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东今日表示，问界新 M5 上市一个月大定已达到 2 万台、问界新 M7 上市 8 个月大定量达 18 万台，问界 M9 上市 5 个月大定 9 万台；智界 S7 四月交付量获 30 万 + 纯电轿车第三。

另外，余承东还预告，享界 S9 将是鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车，是全栈华为智能科技的新突破，将重塑高端轿车新格局。

问界新 M5 上市至今累计大定量达到 2 万台。该车于 4 月 23 日上市，三款车型的售价区间为 24.98 万-27.98 万元，5 月 15 日开启全国用户交付。IT之家汇总该车大致参数信息如下：

问界新 M5 定位高颜都市性能 SUV，四驱版零百加速 4.3s，最大扭矩 675N・m；全新的增程 MAX 版可选，其 CLTC 工况综合续航可达 1440km，纯电续航也能达到 255km。

问界新 M5 全系标配激光雷达，包括了毫米波，机器视觉，超声波，融合感知系统，全系标配“全国都能开”的“最强智驾”，“哪怕和特斯拉相比也是最好”。此外，问界新 M5 新增遥控泊车功能，面对超窄车位停得进，下得来，智能便捷，优雅随心。

新 M5 增程 Max：增程后驱 24.98 万元

新 M5 纯电 Max：纯电后驱 26.98 万元

新 M5 增程 Max RS：27.98 万元（四驱，赠送各种选配）

5 月 31 日前下定，还可享价值 3.7 万的选配权益。

问界新 M7 焕新发布会正在进行中，IT之家后续将为大家带来更多相关报道。

问界新 M7 Max 焕新版\享界 S9 发布会专题

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