消息称任天堂正开发两大项目，预计为《塞尔达传说》《NS 运动》游戏新作

IT之家 5 月 31 日消息，准确度极高的爆料者 @MbKKssTBhz5 透露，任天堂正在开发两个新项目，代号分别为“Edward”和“Anna”。

根据她的说法，“Edward”预计是《塞尔达传说》的新作，因为《塞尔达传说：织梦岛》代号为“Richard”，前者可能指英国国王爱德华五世，后者则是其弟弟理查王子。

另一个“Anna”预计是《NS 运动》系列新作，因为《NS 运动》的代号为“Elsa”，而 Anna 和 Elsa 是《冰雪奇缘》中的公主姐妹。

IT之家查询时发现，她之前还曾爆料过一个代号为“U-King-O”的项目，考虑到 Switch 2 的代号为“Ounce”，而 U-King 是《塞尔达传说：旷野之息》的代号，且参考任天堂喜欢在项目代号中加入机型，比如 3DS 游戏后面会加“-C”，因此这一“O”代码显然代表某种《塞尔达传说：旷野之息》“Switch 2 加强版本”。

如果这款移植作品真的面世，配合传闻中的 Switch 2 硬件，相比原版很可能会带来更流畅的帧率（DLSS），还有望支持光线追踪。

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