消息称任天堂依然将现款 Switch 视为重点，还有两款经典游戏重制即将登陆

IT之家 5 月 28 日消息，消息源 PH Brazil 今天透露，任天堂将在下一财年（2025 年 4 月 1 日）前公布两款经典游戏的高清重制版本，其中一款游戏来自 NGC 平台，另一款游戏来自 3DS 上的作品。

任天堂于日前宣布了收购 Shiver Entertainment，考虑到该工作室曾经负责移植过《霍格沃茨之遗》等作，PH Brazil 推测这两款重制版游戏可能由其负责。

▲ 图源 PH Brazil 发布的播客

该消息源同时认为，任天堂仍会在相当长的一段时间内现款 Switch 游戏机视为重点（即使是在 Switch 2 游戏机发布后），这是因为“庞大的用户群需要一段过渡期”，因此上述两款重制版游戏届时也将登陆现款 Switch 平台，不会作为“次世代”独占游戏。

参考IT之家此前报道，任天堂将于 6 月举行新一轮的直面会，其中会带来今年下半年 Switch 游戏阵容的介绍，不过该直面会中不会公布 Switch 2 游戏机，而上述两款经典游戏“高清重制版”预计也不会在此次的活动中亮相。

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