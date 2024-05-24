销量破 3290 万台，任天堂 Switch 超 NDS 成日本最畅销游戏主机

IT之家 5 月 24 日消息，日本游戏媒体《FAMI 通》最新数据显示，在日本市场，任天堂 Switch 在发售 377 周后累计销量突破了 3290 万台，在销售时间和销售数量上，打破了 NDS 发售 425 周累计销量 3286 万台的记录。

其中，Switch（普通版与续航增强版）累计销量为 1979.4 万台，Switch Lite 累计销量为 584.8 万台，Switch OLED 累计销量为 726.2 万台。

数据显示，在日本市场，索尼 PS5 累计销量为 561.5 万台，PS4 累计销量为 792.6 万台，Xbox Series X 和 Xbox Series S 合计不到 60 万台。

据IT之家此前报道，任天堂社长古川俊太郎宣布 Switch 游戏机后续机种存在，有望在本财年内公布（即 2025 年 3 月前），这意味着 Switch 仍将在市场上继续保持竞争力。

从全球销售情况来看，Switch 目前的总销量为 1.41 亿台，距离全球销量第一的 PS2 的 1.55 亿台还有一定差距。

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