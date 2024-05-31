安耐美推出 1650W 钛金电源、概念水冷散热器等产品，2024 台北电脑展亮相

IT之家 5 月 31 日消息，安耐美 Enermax 今日宣布将在 Computex 2024 台北电脑展推出多款机箱、电源、散热等产品。

MaxTytan Digital 1650W 钛金牌电源

安耐美 MaxTytan Digital 1650W 电源通过 80 Plus 钛金牌认证，支持最新的 ATX 3.1 标准与风扇停转功能（IT之家注：官方称“半无风扇设计”），并内置一块可显示实时输出功率的屏幕。

Platimax 2400W 白金牌电源

安耐美 Platimax 2400W 电源通过 80 Plus 白金牌认证，长度为 18cm，支持在中塔机箱中安装。

Platimax DF Ultra 1600W 白金牌电源

这款电源专为 AI PC 打造，维持 14cm 的标准长度，在 50% 及以下负载支持风扇停转功能。

Platimax DF 12 白金牌电源

安耐美提供 750W、850W 与 1000W 的 Platimax DF 12 电源，长度仅 122mm，支持 ATX 3.1 标准与 60% 及以下功率风扇停转。

Revolution DFX Pro Splave 金牌电源

安耐美还与超频冠军合作推出 Revolution DFX Pro Splave 电源，提供 1000W 与 1200W 两款型号；同期推出普通版 Revolution DFX Pro 电源，提供 750W-1200W 的多种功率可选。

上述电源全部支持最新的 ATX 3.1 与 PCIe 5.1 标准，搭载 600 W 12V-2x6 电源线。

LIQTECH XTR 水冷散热器

安耐美为 AMD 线程撕裂者与英特尔至强 W-3400 / W-2400 处理器的工作站用户设计了 LIQTECH XTR 一体式水冷散热器，可实现高达 900W 的冷却能力。

AQUACore 概念散热器

安耐美 AQUACore 概念散热器采用无水管技术，将水泵与冷排结合，呈现类似于风冷散热器的外观，在 162mm 的高度下提供 280W 的解热能力。

Montage Flow 风扇

Montage Flow 风扇采用全新的磁吸结构，为便于安装、同时连接牢固而设计。

此外，安耐美本次还将推出 Air240 中塔机箱和 Pano270 M-ATX 海景房机箱产品。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。