问界新 M7 Ultra & 享界 S9 发布会一文汇总：“大嘴变小嘴”，余承东还是没说遥遥领先

IT之家 5 月 31 日消息，今天（5 月 31 日）晚间 19:30，华为举行了“问界新 M7 Ultra 超凡发布会”。从命名不难看出，本次发布会的主角是问界新 M7 Ultra 版车型。

以及正如官方剧透的那般，享界 S9 同样在发布会中出现，作为鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车，它将对标 BBA 的 78S 车型，因此备受关注。

接下来，我们就一同看看这两款车的情况。

一・问界新 M7 Ultra

从 Max 焕新版到 Ultra 版，单看命名，问界新 M7 的新车型无疑是“升杯”了。

毕竟对比原来的 Max 版，新车在多个维度迎来“焕新”升级，余承东称实现了“四加一”个超凡：超凡颜值、超凡驾控、超凡安全、超凡智驾、超凡空间。

颜值方面，问界新 M7 Ultra“大嘴变小嘴”，沿袭最新家族化前脸设计。侧面标配全新 20 英寸双七辐星烁轮毂，也可选配 21 英寸双十幅运动轮毂，车尾则采用了全新的鹰翼贯穿式尾灯。

外观配色提供星际蓝，冰晶银，深空灰，天青蓝，鎏金黑，内饰配色提供赤茶橘，韶华杏，琥珀棕。

驾控方面，问界新 M7 Ultra 底盘为增强型麦弗逊前悬，和铝合金 H 臂多连杆独立后悬；搭载全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，信息实时传递为 10ms，支持 100 次 / 秒悬架调节频率。

通过 ADS 预瞄 + CDC 联动，号称实现更智能的协同，使驾驶更稳定，过弯更平顺，起停更丝滑。凭借与德国研究所联合调教，麋鹿测试的成绩提升至 75.5km/h。

四驱版零百加速为 4.8 秒，纯电续航 210km，综合续航 1250km，后驱版纯电续航达到 240km，综合续航达到 1300km，两个版本均配备 42kWh 三元锂电池。

安全方面，问界新 M7 Ultra 车身采用潜艇级材质，拥有 24.4% 潜艇级热成型钢，最高 2000MPa，高强钢和铝合金占比达 80.6%。

电池拥有五重结构安全设计、五层电芯安全包覆、三重特种耐热冲击防爆，并辅以云端 BMS 电池管理，可以对安全隐患实时预警。

硬件升级到问界 M9 同款的 192 线激光雷达，号称“业界车规级量产最高线束激光雷达”。

全新升级的激光雷达，配合华为 ADS 2.0，使前向 AEB 能力更进一步，官方称 AEB 最大生效范围：4km/h-150km/h。

智驾方面，问界新 M7 Ultra 在升级 192 线激光雷达的同时，还配备 11 个摄像头组，3 个毫米波雷达和 12 个超声波雷达。

云端学习训练算力，在持续进化中，如今已达到 3.5E。

得益于硬件和云端的支持，实现“全国都能开，有路就能开”，截至 2024 年 5 月，智驾总里程达到 2.2 亿公里。

余承东透露，华为团队去美国旧金山、加拿大多伦多等地进行了测试，他相信即便特斯拉 FSD 入华，也有信心干翻对手。

空间方面，问界新 M7 Ultra 乘用空间达到 3338mm，标配科技舒享包，拥有 HUD 抬头显示、主驾头枕音响、电吸门和水晶档把。

座椅升级为舒云座椅，采用 Nappa 真皮材质，配有同色系木纹，前后排标配通风、加热、按摩。并且，还支持全新双人沙滩椅模式，提供随心百变的女神空间，能实现全放平的大平层模式。

除了五座版，也依然提供六座版，且标配零重力座椅。

此外，新车还配备全新升级星环散射体声，提升音响效果，Maglink 便捷性也再升级，且可以实现前后屏互动。

价格方面：

问界新 M7 Ultra 后驱智驾版， 五座售价 28.98 万元 ，六座售价 30.98 万元。

问界新 M7 Ultra 四驱智驾版，五座售价 30.98 万元，六座售价 32.98 万元。

即刻下定，可享至高价值 35000 元的购车权益，6 月 2 日开启交付。

二・享界 S9

问界新 M7 Ultra 发布完毕后，余承东带来了有关享界 S9 的介绍，他强调，享界 S9 是全景智慧旗舰轿车，要重塑行政级豪华。

该车的尺寸为行政级别，长：5160mm，宽：1987mm，高：1486mm，轴距：3054mm。

根据余承东的介绍，享界 S9 将搭载最新途灵平台，首发华为 ADS 3.0，具备全球量产行政豪华轿车的最低风阻系数。

值得一提的是，官方晒出了一张后排的剧透图片，称要“重塑豪华体验”。

尽管享界 S9 的具体情况要等发布会再揭晓，但现已开启预定，预售价 45 万元 - 55 万元。

预定可享受四大权益：意向金翻倍，优先交付，优先体验，特别邀约。其中，意向金享 5000 元抵 10000 元车款，锁单前订金随时可退。

余承东表示，享界 S9 会在今年 8 月上旬的发布会中正式和大家见面。

以上就是本次发布会的情况了，不知各位是否对问界新 M7 Ultra 版和享界 S9 感兴趣？

在发布会中，台下观众的“遥遥领先”声此起彼伏，但是在台上的余总，丝毫不为所动。

为了方便大家能更清晰地了解新品的情况，IT之家特意制作了一图知：

不得不说，新能源汽车的发展属实太快了，问界新 M7 去年 9 月才上市，现在又迎来了多方升级的新版。

这个更新节奏与手机相比，有过之无不及，电车的属性也确实不只是汽车了，越发朝着数码产品的方向靠拢。

问界新 M7 Ultra/享界 S9 发布会专题

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