余承东再放豪言：特斯拉 FSD 入华后，华为智驾有信心干翻对手

IT之家 5 月 31 日消息，在今日晚间的问界新 M7 焕新发布会上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长再一次谈到了华为智驾的提升。

余承东表示，华为团队去美国旧金山、加拿大多伦多等地进行了测试，从结果来看，等特斯拉 FSD 入华后，华为有信心干翻对手。

IT之家今年 4 月消息，知情人士消息称，特斯拉公司将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。特斯拉 CEO 马斯克当时来到中国，特斯拉官方微博先后两次发声，均提到了“加速自动驾驶技术落地”的内容。

去年 6 月，余承东在 2023 重庆车展上也表达了类似的说法，在被问及“特斯拉满血 FSD 进入国内之后能否遥遥领先”、“FSD 要来怕不怕”时，余承东表示“非常有信心”，并表示特斯拉 FSD 做得很棒，方案不依赖高精地图，但“我们的方案更好更安全”。

在今晚的发布会上，问界新 M7 Ultra 车型亮相，搭载业界最高点频、最高帧率的 192 线激光雷达，结合 HUAWEI ADS 2.0 全场景感知能力，智驾能力更进一步。

问界新 M7 Max 焕新版\享界 S9 发布会专题

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