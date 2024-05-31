问界新 M7 Ultra 汽车 28.98 万元起：上市即交付，华为智驾、底盘大提升

IT之家 5 月 31 日消息，在今晚的问界新 M7 焕新发布会上，问界新 M7 Ultra 汽车正式上市，定价 28.98 万元起。

据介绍，问界新 M7 Ultra 上市即交付，目标 6 月交付 2 万台，将于 6 月 2 日开启规模交付。

问界新 M7 Ultra 采用家族化前脸设计，全新星际蓝配色与赤茶橘内饰，“大嘴变小嘴”。

该车全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，ADS 预瞄联动 CDC 调节，还加强了车身和电池安全，升级旗舰级 192 线激光雷达，支持 HUAWEI ADS 2.0，后续可升级 HUAWEI ADS 3.0。

该车全新升级舒云座椅，采用 Nappa 真皮材质；还有全新双人沙滩椅模式、大平层模式等；全新星环散射体，音响效果提升；魔力空间再升级，支持更大平板上车，魔力磁吸，前后屏互动。

问界新 M7 Ultra 汽车可选四个配置版本，IT之家附价格如下：

问界新 M7 UItra 后驱智驾版大五座 28.98 万元

问界新 M7 UItra 后驱智驾版享六座 30.98 万元

问界新 M7 UItra 四驱智驾版大五座 30.98 万元

问界新 M7 UItra 四驱智驾版享六座 32.98 万元

问界新 M7 Ultra/享界 S9 发布会专题

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