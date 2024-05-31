问界新 M7 Ultra 汽车 28.98 万元起：上市即交付，华为智驾、底盘大提升

IT之家 5 月 31 日消息，在今晚的问界新 M7 焕新发布会上，问界新 M7 Ultra 汽车正式上市，定价 28.98 万元起。
据介绍，问界新 M7 Ultra 上市即交付，目标 6 月交付 2 万台，将于 6 月 2 日开启规模交付。
问界新 M7 Ultra 采用家族化前脸设计，全新星际蓝配色与赤茶橘内饰，“大嘴变小嘴”。
该车全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，ADS 预瞄联动 CDC 调节，还加强了车身和电池安全，升级旗舰级 192 线激光雷达，支持 HUAWEI ADS 2.0，后续可升级 HUAWEI ADS 3.0。
该车全新升级舒云座椅，采用 Nappa 真皮材质；还有全新双人沙滩椅模式、大平层模式等；全新星环散射体，音响效果提升；魔力空间再升级，支持更大平板上车，魔力磁吸，前后屏互动。
问界新 M7 Ultra 汽车可选四个配置版本，IT之家附价格如下：
问界新 M7 UItra 后驱智驾版大五座 28.98 万元
问界新 M7 UItra 后驱智驾版享六座 30.98 万元
问界新 M7 UItra 四驱智驾版大五座 30.98 万元
问界新 M7 UItra 四驱智驾版享六座 32.98 万元
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