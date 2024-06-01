苹果 iOS 18“无边记”应用新特性：扩展 Scenes 功能、引入网格对齐

IT之家 6 月 1 日消息，科技媒体 AppleInsider 今天发布博文，表示苹果将会在 iOS 18 系统中，为“无边记”（Freeform）应用扩展推出“Scenes”的全新导航功能，并添加对象对齐的新选项。

“无边记”应用简介

IT之家先简要介绍下“无边记”应用，该应用于 2022 年推出，目前已经推出 iOS、iPadOS、macOS 15 以及 visionOS 版本。

苹果官方介绍如下：

“无边记”是一款让灵感变为现实的绝佳工具。在支持几乎所有文件类型的灵活画布上勾勒项目草图、设计心情看板或者开始头脑风暴。借助 iCloud，所有看板会在 Mac、iPad 或 iPhone 上保持同步。

Scenes 功能

接下来我们来介绍下全新的“Scenes”功能，用户可以选定特定段落，然后使用“Scenes”标记并命名为自己想要的名称。

用户后续可以在阅读其它内容的时候，快速返回到标记段落，并支持多人协作编辑等操作。消息称“Scenes”功能兼容 iCloud，意味着标记的段落可以云端同享，让用户可以更方便地共享和编辑。

用户可以在在应用界面中快速访问这些标记段落，并支持编辑、保存、导出为 PDF 文件或打印等操作。

该功能兼容 iCloud，因此用户可以选择与他人协作或向他人展示场景，用户可以创建应用内用户界面的详细模型，并说明该功能的功能，然后邀请其他人员参与协作。

“无边记”Scenes 将大大简化复杂项目和大型图板的管理。简化导航过程将改善创意流程，同时最大限度地减少分心和干扰，让用户保持思维链。

在苹果操作系统的预发布版本中，Freeform Scenes 的用户界面位于应用程序窗口的左下方，紧挨着缩放控件。

新的用户界面可以通过点击或单击新的三明治条图标来切换。这将为用户提供两个箭头形式的基本导航控制，两个箭头之间有一个方形图标。

点击方形图标可显示用于保存、导出和在 Scenes 之间导航的其他选项。首次打开时，新的用户界面元素将显示 Scenes 功能的简要说明，以解释其总体目的和功能。

Apple 还为 Scenes 用户界面开发了以下键盘快捷键，IT之家附上列表如下：

保存：Shift + Command + S

下一个 Scenes： Option + Command + ]

上一 Scenes： Option + Command + [

对齐网格

苹果 macOS 15“无边记”应用将会引入“对齐网格”（Snap To Grid）功能，能够基于现有的网络调整对象的位置和对齐方式，激活后用户可以精确地对齐对象和元素。

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