又见“刀法”？古尔曼称苹果 iOS 18 端侧 AI 功能至少需 iPhone 15 Pro 手机、M1 芯片 iPad / Mac

IT之家 5 月 31 日消息，彭博社记者马克・古尔曼今日发文放出关于苹果 iOS 18 的一批新爆料。他表示，苹果公司认为即将登陆 iPhone 手机的一系列新 AI 功能将“鼓励”用户升级自己的设备，许多端侧 AI 功能需要 iPhone 15 Pro 及以上机型才能运行，iPad / Mac 等产品则至少需要 M1 芯片。

古尔曼在其文章中援引知情人士消息称，苹果公司正计划用更先进的 AI“全面改造”其 Siri 语音助手，此举将使用户可以用语音控制单个 App 的功能。据悉，新版系统将首次允许 Siri 控制 App 内的所有功能，这一改变需要使用大语言模型对 Siri 的底层软件进行改造。

此次升级将是苹果公司“更广泛”AI 战略的一部分，具体信息仍要留待 6 月 10 日公布。据悉，基本型的 AI 任务将由设备本身进行处理，更高级的 AI 功能则交给云计算。

Siri 将是今年 WWDC 大会的重点。它可以完成更为精确的功能，包括打开指定文档、将便笺移动到另一个文件夹、发送或删除邮件，乃至要求设备提供一篇文章的摘要。而如今，Siri 的功能主要局限于打开音乐播放列表、查找信息或控制智能家居等指令。

据IT之家此前报道，古尔曼曾总结了 iOS 18 即将出现的多项 AI 功能，包括语音备忘录转录、改进照片功能（删除特定对象）等等，还将改进 Spotlight 搜索功能，可进行更快、更可靠的搜索。

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